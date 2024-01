Samp, al "Ferraris" è sfida al Parma e all'emergenza. Pirlo: "Partita difficile contro i migliori del campionato"

La storia delle due compagini riporta ad un passato glorioso, ma la stretta attualità riconduce con i piedi ben saldi al terreno insidioso della Serie B. Sampdoria e Parma si ritrovano questa sera (ore 20.30, arbitro Feliciani di Teramo) al "Ferraris" di Genova nell'anticipo della 21^ giornata della serie cadetta.

Ben diversa la situazione di classifica delle due squadre, i gialloblù di Fabio Pecchia sono in testa al campionato mentre i blucerchiati di Andrea Pirlo navigano a vista inseguendo la zona playoff e guardandosi le spalle da una zona playout non troppo lontana.

"Nelle ultime tre partite non siamo riusciti a vincere, ma di positivo c'è sempre stato l'atteggiamento - ha dichiarato mister Pirlo alla vigilia della sfida - Abbiamo una partita difficile contro la miglior squadra del campionato, sappiamo che dobbiamo fare bella figura".

L'allenatore di una Samp in continua emergenza ha inoltre elogiato gli avversari di giornata evidenziando come i suoi ragazzi dovranno mantenere alta la concentrazione soprattutto sulle ripartenze degli emiliani: "Dovremo far bene la fase delle preventive soprattutto quando avremo noi il possesso perché è lì che il Parma ti può far male - ha sottolineato - All'andata (1-1 ndr) la partita è stata fatta bene, una buona prova soprattutto anche in fase di non possesso e dovremo cercare di ripeterla evitando, come ho sempre detto, gli errori che ci hanno penalizzato fino ad ora".

Tenere duro in questo momento difficile per poi puntare a risalire la classifica, è questa la convinzione che anima il tecnico blucerchiato: "Credo che la squadra possa arrivare a giocarsi i playoff - ha ribadito Pirlo - Ora aspettiamo di recuperare al più presto i giocatori, quando saremo più o meno al completo avremo una rosa che può giocarsela con chiunque per ambire a qualcosa di più".

Sono 23 i convocati a disposizione per affrontare il Parma, tra loro anche Agustin Alvarez appena arrivato in prestito dal Sassuolo. Per quanto riguarda l'undici iniziale si va verso la conferma del 4-3-2-1 con Stankovic in porta, Stojanovic, Ghilardi, Gonzalez (che rientra dopo il turno di squalifica) e Murru in difesa. A centrocampo spazio a Ricci, Yepes e Giordano; in avanti Verre e Depaoli agiranno a supporto di De Luca.

Sampdoria - Parma sarà anche l'occasione per vedere la squadra blucerchiata con addosso una maglia speciale per ricordare una volta di più Gianluca Vialli: le foto più iconiche del passato doriano del bomber di un tempo compariranno in via eccezionale sui numeri di maglia. "Un connubio tra storia e presente che unisce due delle direttrici della vita di Vialli: il calcio e la beneficenza, l’aiutare il prossimo" hanno spiegato dalla società.

Le divise indossate oggi saranno poi battute all'asta online su CharityStars. Il ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione Vialli e Mauro per la ricerca e lo sport e contribuirà al progetto ‘MOMALS: monitoraggio e analisi multi-omica della SLA’ del Centro Clinico Nemo di Arenzano (Genova) e Milano.

PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (4-3-2-1): Stankovic; Stojanovic, Ghilardi, Gonzalez, Murru; Ricci, Yepes, Giordano; Depaoli, Verre; De Luca.

ALLENATORE: Andrea Pirlo.

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Di Chiara, Circati, Del Prato, Coulibaly; Sohm, Estevez; Benedyczak, Bernabè, Man; Bonny.