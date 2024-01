Sampdoria, un'altra sconfitta che fa male: il Parma vince a Marassi con un rotondo 3-0

Un approccio coraggioso al cospetto della capolista, la voglia di provarci nonostante le tante defezioni tra squalifiche e infortuni, ma l'anticipo della 21^ giornata risulta nuovamente indigesto alla Sampdoria, superata con un 3-0 (forse troppo severo) dal Parma primo della classe, che sale momentaneamente a +7 sul Venezia in testa alla classifica in attesa delle gare di domani.

Depaoli insieme a Verre alle spalle di De Luca e Giordano schierato ancora nel ruolo di mezzala: due scelte che la dicono lunga sulla rosa attualmente a disposizione di Pirlo, senza i vari Kasami, Benedetti, Vieira, Borini, Esposito e Ferrari. La Samp parte comunque con il piglio giusto, sfruttando un atteggiamento difensivo del Parma tutt'altro che irresistibile: soprattutto sulla fascia destra Depaoli trova in un paio di circostanze il varco giusto per pungere, ma il guizzo per far male a Chichizola non arriva.

La squadra di Pecchia, sorniona ma pronta a far male da un momento all'altro, rompe l'equilibrio al 40', quando un VAR particolarmente attento scruta il tocco di mano di Gonzalez sul tiro da fuori di Di Chiara: Feliciani indica il dischetto e Man, pur calciando debolmente, piega i guantoni di Stankovic. E' una mazzata vera e propria per la Samp che, nel giro di tre minuti, subisce anche il 2-0 che di fatto chiude la contesa: Man sguscia via sulla destra e mette in mezzo un pallone che Mihaila, bravo a tagliare davanti a Stojanovic e Gonzalez, appoggia in rete.

La ripresa è una sorta di lenta agonia per i colori blucerchiati: debutta Alvarez in attacco, entrano anche Askildsen, Barreca e Ntanda, ma la forza per rientrare in partita, da parte dei liguri, di fatto non c'è: in contropiede arriva il 3-0 di Estevez che lancia il Parma sempre più in solitaria in testa alla classifica, mentre Stankovic e compagni, comunque incitati dalla Sud a fine partita, vengono risucchiati verso la zona playout.

IL TABELLINO

SAMPDORIA-PARMA 0-3

Reti: 41' Man (rig.), 44' Mihaila, 69' Estevez

SAMPDORIA (4-3-2-1): Stankovic; Stojanovic (61' Alvarez), Ghilardi, Gonzalez, Murru (61' Barreca); Ricci (61' Askildsen), Yepes, Giordano; Depaoli, Verre; De Luca (77' Ntanda) . A disposizione : Ravaglia, Panada, La Gumina, Girelli, Costantino, Conti, Leonardi, Delle Monache

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Del Prato, Balogh, Osorio, Di Chiara; Estevez, Sohm (75' Hernani); Man (86' Partipilo), Bernabè (86' Cyprien), Mihaila (68' Benedyczak); Bonny (67' Charpentier). A disposizione: Turk, Corvi, Colak, Hainaut, Camara, Coulibaly, Circati.

Arbitro: Feliciani di Teramo

Assistenti: Costanzo di Orvieto – Di Monte di Chieti

VAR: Abbatista di Molfetta – Longo di Paola