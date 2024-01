Borghetto S. Spirito festeggia San Sebastiano con l'eroe: premiato Bruno Folco, nel '77 salvò la vita ad un bambino (FOTO e VIDEO)

Era il 7 luglio del 1977 quando Bruno Folco, all'epoca vigile in servizio a Borghetto Santo Spirito, salvò la vita di un bambino (Roberto Cogliati, oggi 56enne) che stava morendo folgorato. Sabato 20 gennaio 2024, 47 anni dopo, nella ricorrenza di San Sebastiano santo protettore della Polizia Locale, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giancarlo Canepa ha voluto rendere omaggio all'autore di quel provvidenziale gesto.

Nel corso della mattinata, svoltasi nella Sala Consiliare “Stefania Maritano” del Palazzo Comunale di piazza Italia, è stata inoltre illustrata l’attività operativa del Comando di Polizia Locale relativa all’anno 2023 e sono stati conferiti encomi agli agenti che si sono distinti durante l’espletamento del servizio. Premiati dall'amministrazione comunale il vicecommissario Massimiliano Zunino, il sovrintendente Andrea Barberis e gli agenti Gabriele Saccone e Christian Sassanelli.

Emozionante il nuovo incontro tra Folco e Cogliati, legati indissolubilmente da quanto avvenuto nel luglio del '77.

"Un giorno importante perché si va a celebrare e dare una onorificenza a Bruno per il gesto che ha fatto del quale io sarò grato per tutta la vita - ha dichiarato il 56enne, oggi manager a Lecco - sono stato poco fa anche sul molo dove è successo questo fatto proprio per cercare di ricordare, ma a quel tempo ero piccolo e poi lo shock non mi ha portato più a ricordare niente se non i momenti prima o i momenti leggermente successivi. È stato un momento un po' particolare".

Una ricerca, quella dell'uomo che lo strappò ad un terribile destino, complicata anche da un nome (o meglio un cognome) non preciso. Tramite un articolo di giornale dell'epoca era riportato Falco anzichè Folco: "Il ringraziamento va anche al comandante Enrico Tabò che mi ha aiutato in quello che è stata la ricerca non tanto facile, perché comunque si parlava di 47 quasi 50 anni fa e quindi anche negli archivi qui presenti ha avuto un po' di difficoltà a trovarlo. Però è stato veramente gentile e disponibile e ha capito un po' il momento in cui mi trovavo e che ci tenevo tantissimo".

E per Roberto anche la consapevolezza di aver trovato una famiglia in più. Ad accompagnarlo alla cerimonia i figli dell'ex vigile: "Bruno e sua moglie mi hanno detto che sono il loro terzo figlio e questo mi fa piacere - ha concluso - e anche le mie figlie, che oggi non hanno potuto essere qui, non vedono l’ora di abbracciarlo perché senza di lui loro non esisterebbero".

Alla cerimonia erano presenti il consigliere regionale Brunello Brunetto, il comandante della locale stazione dei carabinieri Paolo Giordanendo oltre a diversi esponenti dell'amministrazione comunale.

"Un momento per fare un bilancio dell'attività dell'anno appena trascorso - ha sottolineato il sindaco Canepa - ma anche un momento per premiare in primis gli agenti che si sono distinti nel corso dell'anno appena trascorso, ma anche per andare a celebrare una persona, un eroe borghettino, che per anni è stato dimenticato e di cui non avevamo conoscenza, che circa 47 anni fa salvò la vita a un bambino: oggi pensavamo che fosse proprio l'occasione giusta, in occasione del santo patrono della Polizia Locale, andare a premiare questa questa persona".

"Com'è stato il 2023 della Polizia Locale di Borghetto? Un anno molto intenso come sempre, ma un anno anche ricco di soddisfazioni. I numeri sono veramente importanti ed è un comando sicuramente in crescita dopo anni di sofferenza: ora è un comando in crescita, che sicuramente continuerà a crescere anche nei prossimi anni sia in termini di risorse umane che di dotazioni tecnologiche" ha concluso il primo cittadino.