Cairo, Alessandrina Vittoria Emanuela Calzone spegne 100 candeline

In una giornata radiosa come il sorriso che ha accompagnato i suoi cento anni di vita, Alessandrina Vittoria Emanuela Calzone, affettuosamente conosciuta come "Vela" dagli amici, ha festeggiato oggi il suo secolo di esistenza.

Nata a Casalvecchio di Puglia in provincia di Foggia, ma residente a Cairo Montenotte dal 1953 a Cairo Montenotte, vedova di Francesco Perdonò, questa donna straordinaria ha attraversato il corso del tempo con grazia e determinazione. E' la madre del dottor Giovanni Perdonò, molto conosciuto in Val Bormida e nel savonese.

La festa è stata caratterizzata dalla visita speciale del sindaco Paolo Lambertini, che ha portato gli auguri calorosi dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità.