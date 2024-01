Ecco "Rimbombo", il podcast che racconta storie e aneddoti della Val Bormida

Un nuovo modo di mettere a confronto generazioni diverse attraverso temi, storie e tradizioni tipicamente Valbormidesi. É questa l’ambizione di "Rimbombo", il podcast realizzato dall’associazione culturale Echollective che si pone di diffondere storie di paese attraverso aneddoti, testimonianze e racconti di chi ha vissuto e popola ancora oggi la Val Bormida.

"Rimbombo" darà con continuità voce alle tradizioni e alla storia della comunità creando un contesto dove l’echo del passato, del presente e del futuro si intrecciano tra loro. Durante ogni puntata saranno affrontate tematiche diverse attraverso la sapiente conduzione di Matilde Amato, Michele Cavallero e diversi ospiti d’eccezione.

Nel primo episodio viene affrontata la nascita e lo sviluppo della festa di Leva in Val Bormida avvalendosi della partecipazione di Irene Pizzorno, laureata in Lingue e Letterature Moderne all’Università di Torino proprio su una tesi sulla Leva come rito di passaggio, e di Renzo Macciò, Pallarese classe 1943 da sempre impegnato nel sociale e nella pro loco del paese.

La puntata è già disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming online tra cui Spotify, YouTube, Amazon music, Apple podcasts e Castbox. Per ulteriori informazioni si prega di contattare Matteo Marrella al 333 1914171 (e-mail marrel@echollective.it) e Lorenzo Brusco al 338 1632226 (e-mail bru@echollective.it.