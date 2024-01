Festival di Sanremo 2024: dopo Fred De Palma e Gazzelle acclamati anche Annalisa e The Kolors

Si respira aria di Festival oggi a Sanremo, grazie all’arrivo di molti protagonisti della kermesse canora matuziana che, lo ricordiamo, si svolge dal 6 al 10 febbraio prossimo.

Dopo le prove all’Ariston, con Fred De Palma, Gazzelle, ed i Bunker 44, grande attesa per due big del Festival targato Amadeus. Tantissimi i fan che hanno accolto con urla e quasi cori da stadio, sia Stash e i The Kolors oltre alla ligure Annalisa.

Giusto un saluto per entrambi e poi via di corsa in teatro per le prime prove.