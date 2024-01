Savona, accordo Comune, Auser e Isforcoop per salvare il patrimonio delle piante grasse della serra ai giardini Baden Powell

Un patrimonio di pante grasse da salvaguardare, tramite l'accordo tra Comune Auser e Isforcoop. La convenzione é il secondo passo dopo l'accordo con Auser e i genitori di alcuni bimbi che frequentano i giardini Baden Powell per riappropriarsi dello spazio, ad esempio, avviando un’iniziativa di orto urbano tra residenti anziani e adolescenti su un terreno che ospita una serie di fasce o con spettacoli all'aperto sfruttando la gradinata al centro dell’area.

Ora l'accordo tra Comune, Isforcoop e Auser metterà un altro tassello d el puzzle per la riqualificazione dell'area e permetterà di recuperare un importante patrimonio di piante grasse, dette anche succulente. "Siamo molto soddisfatti di questo nuovo patto – spiega l'assessore ai Quartieri Gabriella Branca – che si aggiunge a quello per i giardini Baden Powell. Sono coinvolti Isforcoop, Auser e Comune ma è previsto anche un intervento di ripristino della parte del colonnato. Gli allievi della scuola edile ripristineranno l'intonaco e i giovani delle scuole Rossello e Mameli faranno poi un murales".

Infatti, mancava la parte di cura delle piante succulente della serra, un patrimonio florovivaismo da salvaguardare. Con la recente delibera di giunta si arriva così ad identificare un percorso per la cura delle piante.

Saranno alcune persone con disabilità, per le quali Isforcoop ha creato un percorso formativo di giardinaggio ad occuparsene, con la collaborazione di un agronomo. Il tutto con la collaborazione di Auser che con il Comune, penserà progetti per rendere la serra fruibile come con visite didattiche o organizzate.