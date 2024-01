Savona: intervento di recupero dell'area alla foce destra del Letimbro, al via l'asfaltatura

E' previsto per la settimana prossima l'intervento di asfaltatura dell'ex parcheggio del Green alla foce destra del Letimbro.

Si tratta di un'area critica, di competenza dell'Autorità di sistema in quanto demaniale, più volte segnalata perché spazio di bivacchi e campeggio abusivo, occupato spesso da parte di sbandati, particolarmente problematica durante l'estate. Una volta terminati i lavori di asfaltatura l'amministrazione chiede che si prendano interventi di delimitazione o controllo degli accessi all'area.

“Abbiamo sollecitato il caso all'Autorità di Sistema, visto che si tratta di un'area demaniale - spiega l'assessore alla Sicurezza del Comune Barbara Pasquali – e a breve partiranno i lavori di asfaltatura. In quell'area, che viene utilizzata anche come campeggio abusivo, la polizia municipale ha fatti numerosi interventi nel corso dell'anno. Ringraziamo l'Autorità di sistema per l'intervento e speriamo che l'accesso alla zona venga regolamentato”.