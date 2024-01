Albenga, incendio palazzina in ristrutturazione: l'allarme lanciato da un inquilino di uno stabile vicino

Questa mattina, un incendio ha colpito una palazzina in ristrutturazione situata in via Torino ad Albenga, causando l'evacuazione momentanea dei residenti. L'intervento rapido delle squadre di emergenza è stato fondamentale per la gestione della situazione.

L'allarme è stato lanciato da un inquilino di un palazzo vicino, il quale, vedendo il rogo, si è diretto al citofono dell'abitazione in fiamme per avvertire gli occupanti. Grazie a questa pronta azione, i residenti si sono svegliati, e trovando il pianerottolo affumicato, hanno evacuato gradualmente l'edificio.

Le fiamme sono divampate nel sottotetto intorno alle 6 del mattino, estendosi successivamente al tetto. Sul luogo sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, due pattuglie dei carabinieri, due ambulanze e una pattuglia della Guardia di Finanza, dimostrando una risposta tempestiva e coordinata alle emergenze.

I vigili del fuoco hanno individuato sostanze infiammabili utilizzate per la ristrutturazione e materiale per la coibentazione ignifugo. L'origine dell'incendio è ancora da determinare, e gli investigatori stanno lavorando per chiarire le circostanze.

Fortunatamente nessuna persona ha riportato conseguenze fisiche a causa dell'incendio. Tuttavia, due persone anziane hanno ricevuto assistenza da parte del personale sanitario per motivi non direttamente legati al rogo. L'edificio è stato dichiarato agibile, consentendo ai residenti di rientrare nelle proprie abitazioni.