Donna minaccia di buttarsi dal balcone, attimi di paura a Giustenice

Momenti di tensione questa mattina a Giustenice, quando una donna ha minacciato di buttarsi dal terrazzo. L'episodio si è verificato nel palazzo situato in piazza Commercio.

La centrale operativa del 112 ha mobilitato i vigili del fuoco, i sanitari e i carabinieri. Nel frattempo, il compagno della donna è rimasto nell'alloggio, cercando di calmarla e impedirle di compiere gesti estremi.

L'appartamento in questione è stato rapidamente circondato dalle forze dell'ordine, mentre i vigili del fuoco hanno messo in atto le procedure necessarie per garantire la sicurezza dell'area circostante.

La donna è stata poi convinta a desistere dal gesto e accompagnata in ospedale.