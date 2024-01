Un cittadino: "Sporcizia nel centro di Pietra Ligure, il comune non ascolta i residenti"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Rieccomi a lamentarmi, ma nessuno in comune ascolta i residenti. Siamo a Pietra Ligure, in pieno centro, la via che si affaccia sulla piazza del municipio. Questa discarica è lo spettacolo offerto dal retro di una macelleria e di un locale. Oggi, con le forti raffiche di vento, lo scaffale oscilla diventando un pericolo per i passanti".

"Se devi percorrere il carrugio con l’auto nelle ore in cui la ZTL lo consente. scordatelo, perché non riesci a transitare: troppi rifiuti ingombranti, sempre. e se dovesse entrare un’ambulanza per un’urgenza? Parliamo poi della sporcizia accumulata davanti alle porte dei retro: nessuno impone agli esercenti di pulire, e dalla primavera all'autunno, passeggiano indisturbati gli scarafaggi perché chi sporca aspetta che sia qualcun altro a pensarci. Infine vogliamo parlare dell’impianto elettrico penzolante? Na dove siamo, nel medioevo?".

"Eppure la polizia locale passeggia avanti e indietro per le vie del centro, ovviamente non curante dello stato di degrado, così come il sindaco, troppo impegnato nella sua crociata per il senso unico".