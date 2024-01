Dentisti: aggiornarsi e’ ancora di moda, un lavoro in continua evoluzione

Cari Lettori, lo scorso 9 gennaio il mio studio ha compiuto 34 anni. Fin da subito una delle mie principali voci di investimento è stata l’aggiornamento professionale e tuttora, anche se ho accumulato una certa esperienza (che mi permette, tra l’altro, di essere io a tenere lezioni per gli studenti e per altri colleghi, anche all’estero) continuo a frequentare corsi e congressi, perché il progresso medico e tecnologico è continuo, e c’è sempre da imparare.

Da alcuni anni sono iscritto a www.ildentistadeibambini.it , un network di colleghi che, oltre a promuovere l’odontoiatria pediatrica per farla conoscere a tutti coloro che possono beneficiarne, si occupa di favorire il continuo aggiornamento dei propri iscritti, organizzando ogni anno congressi, webinair e corsi specifici in tutta Italia, anche in base alle richieste nostre richieste.

Proprio lunedì scorso, attraverso un incontro on line, ci è stato presentato il programma di quest’anno e, come sempre, è decisamente interessante: si partirà in febbraio, a Vicenza col corso di Sedazione Cosciente e Laser in odontoiatria pediatrica per passare, a Marzo, a quello di Bologna sulle ultime novità in fatto di prevenzione della carie.

In Aprile ci sarà, a Taranto, quello su corone pedodontiche e paradenti sportivi mentre a maggio potremo partecipare, a Matera, al “nostro” Simposio Internazionale sulla MIH (ma di questo vi parlerò a tempo debito perché si tratta di un problema sempre più diffuso da cui difendere i nostri bambini) ed è solo il primo semestre!

Chiunque operi nel settore sanitario è obbligato, per legge, a frequentare eventi di aggiornamento fino conseguire un certo punteggio annuo e, a quanto pare, i dentisti sono fra quelli più rispettosi di questa norma.

Se quindi vedete, con una certa regolarità, che lo studio del vostro dentista ha dei giorni di chiusura per aggiornamento, non pensate ad un “mancato servizio” ma ad una fase differente del suo lavoro, che verrà poi a beneficio della salute del vostro sorriso!

Se avete dubbi o domande sugli argomenti che tratto per voi, potete visitare il sito www.ildentistadeibambini.it o scrivermi a dottore@attiliovenerucci.it : risponderò privatamente e, se la domanda sarà di interesse generale, potrà essere il tema di un prossimo Salvadente

