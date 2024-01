Ad Albenga le riprese del video trailer del nuovo romanzo di Simone Carabba “Tutti colpevoli tranne i bambini”

Tappa nel sito archeologico di San Calocero ad Albenga, questa settimana, per la rubrica #ILBELLOCISALVERÀ, per incontrare Simone Carabba, scrittore e cantante ingauno, ma genovese di adozione, della band Buio Pesto, che sabato 20 gennaio, coinvolgendo numerose comparse del territorio, ha girato il videoclip trailer del suo nuovo romanzo “Tutti colpevoli tranne i bambini”, edito da Erga, in uscita a fine marzo.

“Il romanzo è ‘polisensoriale’, ovvero, grazie a una serie di QR Code inseriti all’interno del libro, sarà possibile accedere a diversi contenuti multimediali – spiega l’autore -. Per questo motivo ho pensato di scrivere una canzone, che avrà lo stesso titolo del romanzo e che uscirà un mese prima del romanzo, e di realizzare un videoclip trailer, invece del classico book trailer. Ho messo un’ulteriore dose di originalità in questo progetto”.

Carabba, da diverso tempo non pubblicava una canzone da solista. “Era il 2016 quando pubblicai l’ultima, ‘Capovolto’, che andò molto bene. Questo è il momento giusto per qualcosa di nuovo e mi piace l’idea di legare la canzone al romanzo a cui mi sono dedicato per oltre tre anni”. Il romanzo “Tutti colpevoli tranne i bambini” nasce infatti da una ricerca storica alla quale l’autore ha dedicato più di tre anni. Un grandissimo impegno per una storia molto originale. Uno spoiler?

Il professor Gino Rapa, che ha firmato la prefazione del libro, ha scritto: “Un testo che non è facilmente catalogabile. Può sembrare un giallo, per le indagini che si sviluppano per tutto il racconto. Un thriller per la suspense e le emozioni di certi momenti. Un horror per la presenza del soprannaturale e del bizzarro. Un fantasy per gli elementi fantastici che a tratti prevalgono su quelli realistici”. Al momento, non si può dire di più.

La realizzazione del videoclip trailer prevedeva delle comparse e ieri si sono presentate molte persone, diversi meravigliosi bambini entusiasti, malgrado i 3°C e un vento forte che avrebbe potuto demotivare. “E invece no – racconta il cantante-scrittore -, malgrado il freddo, sono stati tutti molto collaborativi, pazienti e sono veramente grato e soddisfatto del lavoro che abbiamo svolto insieme”.

“In questo progetto – spiega Carabba - hanno creduto e collaborato lo Yepp Albenga e l’associazione culturale Governo Ombra. Ecco perché ho girato ad Albenga, nel sito archeologico di San Calocero, dove c’è la condizione di cui avevo bisogno per ambientare il video. Ieri abbiamo ascoltato la canzone che ho scritto e che ha lo stesso titolo del libro e ho incassato il gradimento dei presenti. I bambini l’hanno subito imparata, perché è immediata, veloce da assimilare. Alla seconda o terza volta che l’abbiamo ascoltata, i bambini già la trasformavano con una loro versione. È stato bellissimo vederli divertiti”.

Parole e musica sono state scritte da Simone Carabba, con la collaborazione dell’arrangiatore Bruno Iozzi, mentre tutta la parte vocale è stata registrata negli studi della band Buio Pesto a Bogliasco. “Grazie soprattutto alla collaborazione di Massimo Morini - sottolinea -, che riesce sempre a darmi i consigli giusti e fondamentali per la buona riuscita di un pezzo”.

Quando uscirà il videoclip trailer? Dobbiamo pazientare e attendere fine febbraio, mentre l’uscita del romanzo è programmata per fine marzo, con presentazione anche ad Albenga.

“Ora sto registrando l’audiolibro di ‘Tutti colpevoli tranne i bambini’ – conclude il cantante-scrittore -. Anche attraverso la mia voce, cercherò di trasportare il lettore nel mio mondo”.

