Il Genoa si esalta nella difficoltà e ribalta la Salernitana: Retegui e Gudmundsson fanno 2-1

Ci sono punti che si contano solo per l'effetto che sortiscono sulla classifica, altri invece ben più pesanti di un semplice numero. Come quelli che il Genoa, nella pienissima emergenza tra infortuni e mercato in entrata ancora quasi bloccato, strappa in casa della Salernitana vincendo in rimonta 2-1 piazzandosi all'undicesimo posto scavalcando il Monza portandosi a +8 sulla terzultima.

Una vigilia complicata, condita dalle dichiarazioni quanto mai perentorie di un Alberto Gilardino, ai limiti della perfezione nel preparare sul campo (e forse anche fuori) una squadra diventata specializzata nell'esaltarsi nelle difficoltà, trovando una compattezza che poco concede ai campani, nonostante le scelte di formazione siano contate.

Eppure la partenza sembrerebbe da incubo per il Vecchio Balordo. Dopo nemmeno due giri d'orologio Martegani approfitta di una sbavatura della retroguardia ospite e buca subito Martinez (2'). Buona la prima anche per il Genoa però, che dopo poco più di dieci minuti trova il pareggio con il ritorno al gol di Mateo Retegui dopo oltre tre mesi: l'attaccante nel giro della Nazionale di Spalletti scarica tutta la sua voglia di gol nella conclusione scagliata alle spalle di Ochoa dopo la pregevole giocata di Badelj (13'), una delle poche in vero riuscite al regista croato non in una delle sue migliori serate.

E pare risentirne tutto il centrocampo genoano, non propriamente impeccabile in diverse occasioni dove la rifinitura non premia le ripartenze preparate per pungere i granata campani che riescono ad alzare il ritmo della sfida solo nella ripresa, mentre nel primo tempo è la partita a scacchi e il gioco di coppie sugli esterni a menare le danze.

A riprova dell'importanza del capitano genoano, contro il Lecce squalificato al pari del collega di reparto Frendrup, è l'azione che vede ribaltare il risultato. Azione avviata da Badelj su cui Lovato interviene maldestramente con un braccio, Orsato indica il dischetto da dove Gudmundsson non sbaglia (58'). Ed è quasi un rigore anche la punizione dal limite di Candreva qualche minuto dopo (62'), ma la conclusione dell'ex Sampdoria colpisce la traversa.

A quel punto la gestione della palla del Genoa diventa ottimale. Gilardino ottimizza i pochissimi cambi a disposizione, solo Thorsby ed Ekuban, il suo undici passa alla difesa a quattro e trova una compattezza che lascia poche chance alla squadra di Pippo Inzaghi e tutte nei minuti finali, non più fatali per il Grifone che può esultare e gettarsi, lato societario, sul mercato per consegnare al tecnico quei rinforzi per raggiungere in tranquillità la salvezza e programmare, quanto prima, il futuro.

IL TABELLINO

SALERNITANA-GENOA 1-2

Reti: 2' Martegani (S), 13' Retegui (G), 58' rig. Gudmundsson (G)

Salernitana (4-3-2-1): Ochoa; Pierozzi, Gyomber, Lovato (75' Zanoli), Bradaric (82' Legowski); Basic (68' Kastanos), Maggiore, Martegani (82' Daniliuc); Tchaouna (75' Ikwuemesi), Candreva; Simy.

A disposizione: Fiorillo, Costil; Sambia, Botheim, Bronn, Sfait.

Allenatore: M. D'Angelo (F. Inzaghi squalificato)

Genoa (3-5-2): Martinez; Vogliacco (70' Thorsby), Bani, Vasquez; Frendrup, Malinovskyi, Badelj, Strootman (87' Ekuban), Spence; Retegui, Gudmundsson.

A disposizione: Leali, Sommariva; Papadopoulos, Fini, Cissé.

Allenatore: A. Gilardino