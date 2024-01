Sporcizia nel centro di Pietra Ligure, la replica: "Colpevolizzati per dispute politiche, il nostro retro è sempre pulito"

Riceviamo e pubblichiamo questa replica arrivata alla nostra redazione:

"In relazione all'articolo sulla sporcizia nei vicoli di Pietra Ligure, sono il titolare della macelleria coinvolta, la quale è stata colpevolizzata per dispute politiche che non ci riguardano. Il nostro retro è sempre pulito, poiché giornalmente cartoni e plastiche vengono ritirate dagli organi competenti".

"Lo scaffale in questione è stato appoggiato temporaneamente per consentire i lavori di rifacimento di un magazzino di fronte, quindi domani (oggi per chi legge, ndr) non ci sarà più. Le voglio solo precisare che a me non interessa la politica e i litigi fra parti di opposizione".

"Sicuramente c'è da migliorare sempre, ma Pietra Ligure è tenuta bene. Non mi sembra un buon esempio incolpare persone o attività che lavorano seriamente tutti i giorni, scrivendo cose non veritiere e prendendo foto durante i lavori. Spero in notizie migliori e che questo cittadino guardi prima davanti la sua dimora".