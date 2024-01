Savona: spazzatrice va a fuoco, paura in piazza del Popolo (FOTO e VIDEO)

Attimi di paura questa mattina in piazza del Popolo a Savona. Un mezzo della SeaS adibito a spazzatrice stradale ha preso improvvisamente fuoco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della centrale operativa savonese con l'ausilio dell'autobotte. Le operazioni di spegnimento hanno causato qualche disagio alla viabilità stradale. Mobilitate anche la polizia locale.

L'operatrice, secondo quanto riferito, ha abbandonato la spazzatrice dopo aver notato i primi segnali di fumo. Il veicolo è andato completamente distrutto. Nessun ferito.

La polizia locale ha chiuso momentaneamente via IV novembre. Rimane aperta via Sormano, in direzione piazza del Popolo.