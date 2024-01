A Ceriale la presentazione di "Indians", il libro di Beppe Franzo: viaggio nel mondo del tifo organizzato juventino e nella Torino degli anni '80

Fondatore nel 1981 del gruppo ultrà bianconero e attuale presidente dell'Associazione "Quelli di via Filadelfia", Franzo guida i lettori attraverso un viaggio che coinvolge un gruppo di giovani provenienti da Barriera di Milano, periferia nord torinese.

La narrazione si sviluppa in un contesto contraddistinto dalle divisioni politiche, superate dalla passione comune per i colori della Juventus. Il libro non si limita al calcio, ma include anche aneddoti di vita vissuta, offrendo uno sguardo su un mondo notevolmente diverso da quello attuale, sia negli stadi che al di fuori.