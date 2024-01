Albenga, successo per l'incontro "Archeologia subacquea. Fra antichi relitti e nuove ricerche"

Grande successo di affluenza per l'incontro pomeridiano "Archeologia Subacquea. Fra antichi relitti e nuove ricerche", che ha avuto luogo ad Albenga, nella prestigiosa sede della Sala Del Camino di Palazzo Peloso Cepolla, che ospita il Museo Navale Romano.

L'incontro, organizzato dalla Sezione Ingauna dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri, è stato concepito con l'intento di presentare nuove ricerche e studi inerenti il mondo dell'archeologia subacquea, attraverso le voci dei giovani ricercatori che lavorano o hanno avuto modo di lavorare con le svariate sedi dell’Istituto.

Salutato con piacere dal presidente della Sezione Ingauna dott. Antonio Anfossi e dall’avvocato Giorgio Cangiano, consigliere del Comune di Albenga, delegato per il parco acquatico dell’isola Gallinaria, l'incontro, introdotto e moderato da Daniela Gandolfi, responsabile per l’archeologia subacquea per conto dell’IISL, ha illustrato gli interventi di Federico Lambiti, ricercatore dello stesso Istituto, che ha presentato i risultati del riesame della documentazione archeologica del "Relitto A" con carico lusitano affondato nelle acque antistanti l’isolotto di Bergeggi, e di Emilia de Palo, studentessa della scuola di Specializzazione dell'Università di Torino, che ha invece discusso i risultati della sua tesi di Laurea Magistrale inerente il relitto tardorepubblicano di Genova Pegli – Pria Pula, esplorato da Nino Lamboglia negli anni Cinquanta del secolo scorso. In conclusione, la dottoressa Josepha Costa Restagno ha illustrato ai presenti le prossime attività in corso di organizzazione da parte dell’attivissima Sezione Ingauna, tra cui altri incontri legati al tema dell’archeologia subacquea e dello storico legame che condivide questa disciplina con la città di Albenga.