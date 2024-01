Giornata della Memoria, il 25 gennaio a Borghetto l'incontro sul libro "Il dovere di testimoniare"

Il Comune di Borghetto Santo Spirito in collaborazione con l’Aned Savona-imperia, in concomitanza con le celebrazioni della Giornata della Memoria, organizza per giovedì 25 gennaio, alle ore 21 nella sala polivalente di Palazzo Pietracaprina, un incontro di discussione e dibattito, rivolto alla cittadinanza,

Nel corso della serata il professor Jacopo Marchisio e il dottor Simone Falco presenteranno il libro "Il dovere di testimoniare", a cura della compianta Maria Bolla Cesarini, già presidente della stessa sezione Aned, e proporranno ai presenti le risultanze delle più recenti ricerche storiche, anche inedite, circa la tragedia della deportazione nei campi nazisti, in particolare dall’Italia, con riferimento tanto alla Shoah quanto all’internamento degli oppositori politici, dei militari e di tutte le categorie perseguitate dalla barbarie nazifascista.

L’incontro sarà anche l’occasione per ricordare i cittadini borghettini che hanno vissuto in prima persona la disumanità dell’olocausto.

In biblioteca restano disponibili per la consultazione e il prestito testi e audiovisivi sul tema della Shoah e della deportazione.