Comunali 2024, Grande Liguria: "Incontro a Genova del centrodestra: la partitocrazia non cambierà mai"

"Leggiamo sui giornali online di un incontro a Genova tra i vertici del centrodestra per decidere chi sarà il candidato sindaco nei vari comuni in elezione. E' la solita spartizione partitica e chi da tempo lavora sul territorio dovrà condividere le scelte di chi di quella realtà non conosce nulla. E il territorio? Beh dovranno dire 'signor si' alla scelte dettate dal manuale Cencelli. La partitocrazia non cambierà mai..."

Ad affermarlo è Grande Liguria in merito alla riunione dei coordinatori regionali di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia col presidente regionale Giovanni Toti per fare il punto delle prossime comunali di giugno (leggi QUI).