I medici di base snobbano Altare, la proposta della Scotti: "Mettiamo a disposizione l'ambulatorio comunale"

La consigliera comunale indipendente Rita Scotti ha sollevato una questione cruciale per la comunità di Altare: la carenza di medici di base. Con un terzo della popolazione locale che ha superato i 65 anni, l'accesso a cure mediche affidabili è diventato ancora più essenziale.

"Molti altaresi devono andare minimo a Carcare per poter essere visitati - commenta la Scotti - Occorre trovare una soluzione più agevole".

La consigliera comunale si è cosi attivata per per affrontare la questione, dialogando con medici di base per comprendere le ragioni dietro la loro esclusione di scegliere paesi dell'entroterra, come quello di Altare: "E' emerso che non sarebbe una scelta economicamente sostenibile per una serie di fattori. Allo stesso tempo, i medici già presenti sono pieni di pazienti e prossimi alla pensione".

La proposta avanzata da Scotti consiste di mettere a disposizione di uno o più medici l'ambulatorio di proprietà del comune, riducendo così i costi di avvio dell'attività: "L'obiettivo è garantire un servizio essenziale per la cittadinanza e favorire la collaborazione con le associazioni locali, l'ambulatorio infermieristico esistente e la farmacia".

"Attualmente, l'ambulatorio è adibito alle attività dell'Avis, tuttavia, credo che queste due attività possano essere compatibili. L'Avis è molto sensibile a questo argomento e sta lavorando da tempo a questa ipotesi. La mia iniziativa è orientata verso una collaborazione per il bene della cittadinanza".

"Sottoporrò questa proposta al primo Consiglio comunale utile e, come di consueto, terrò la popolazione informata. Ringrazio per l'immediata disponibilità alla collaborazione il Presidente e tutti i volontari dell'associazione Avis Comunale Altare nonché la dirigente dell'area socio - sanitaria dell'Asl 2", conclude la Scotti.