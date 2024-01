Carenza di personale in Asl2, rinnovati fino a fine anno l'incarico a sei medici in pensione

Per sei medici in pensione verrà rinnovata fino alla fine del 2024 la collaborazione nei reparti ospedalieri dell'Asl2, una misura necessaria per far fronte alla carenza di professionisti in corsia e in attesa che si concludano gli iter di alcuni concorsi. Tra i reparti in sofferenza c'è la Cardiologia del Ponente.

A questo proposito per "operare una completa funzionalità e raggiungere una più adeguata copertura e, conseguentemente, poter supportare il volume di lavoro sui due presidi ospedalieri situati a Ponente" i medici Mario Bocchiardo, Francesco Reforzo e Mauro Lombardi su richiesta dell'azienda proseguiranno con gli incarichi di 10 e 6 ore settimanali. Anche il dottor Massimo Castelli proseguirà fino a fine anno il suo servizio al 118 Emergenza Territoriale, di concerto con il Direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza, per un massimo di 38 ore settimanali.

Alla Medicina interna del San Paolo il dottor Marcello Brignone Marcello, proseguirà con riduzione delle ore settimanali da 20 ore a massimo 15 ore e il dottor Pietro Nurra, "in considerazione – spiega l'Asl2 - della necessità rappresentata dal Direttore facente funzioni della Struttura complessa Medicina Interna 1 PO Levante, di potenziare le attività di abbattimento delle liste di attesa per le visite ambulatoriali di Gastroenterologia, Medicina interna, Ematologia ed Ecodoppler vascolare".