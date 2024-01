Otto Comuni rinnovano per dieci anni la convenzione di collaborazione della polizia locale

Savona, Varazze, Albissola Marina, Albisola Superiore , Celle, Varazze , Bergeggi, Spotorno rinnovano l'accordo di collaborazione per dieci anni. Il protocollo di collaborazione è stato discusso nella Terza commissione consiliare di oggi.

La collaborazione riguarda diversi ambiti e riguarda la gestione dei servizi che comportano attività di polizia locale, procedure amministrative unificate, come la partecipazione a concorsi e la possibilità di attingere alle graduatorie.

Il protocollo contempla anche la possibilità di fare uno scambio di personale oltre alla possibilità di partecipare ad appalti in modo unificato per attività di carattere straordinario su richiesta di uno dei comandi delle località interessate. L'accordo prevede l'istituzione di una conferenza dei comandanti che potranno per le vie brevi comunicare tra loro la carenza di personale ed una conferenza semestrale per riferire ai sindaci l'andamento dei patti collaborazione.