Sp27 tra Orco Feglino e Finale: scattano le asfaltature, arriva il senso unico alternato

Sarà attivo dalle 8.30 alle 18.30 e fino al 31 gennaio, il senso unico alternato lungo la Sp27 che collega Finale Ligure a Orco Feglino.

Tra il km 0,850 e il km 1,8 in un tratto che va dalla zona della Colombara fino ad alcuni metri oltre via Cavassola, gli operai della ditta Icose saranno impegnati nei lavori di riasfaltatura del manto stradale. Come si legge nell'ordinanza dell'ente Provincia, questo sarà regolato tramite impianto semaforico o movieri "in dipendenza dell'intensità dei flussi veicolari".

Si tratta di un'opera prevista nello scorso anno da Palazzo Nervi insieme ai lavori sulla Sp490 "del Colle del Melogno", che partiranno sempre in questi giorni, per il quale era stato previsto un quadro economico complessivo di 365mila euro per riportare nelle condizioni di sicurezza tratti di strada definiti dallo stesso ente provinciale "degradati al limite della percorribilità".