Italiana Coke: bilancio 2023 positivo, numerosi gli investimenti per ambiente e futuro

Italiana Coke, azienda all'avanguardia nel settore della pirolisi e delle risorse industriali, annuncia con soddisfazione i risultati economici e finanziari, per secondo anno confermandosi una realtà di rilievo in Liguria, solida e impegnata nel futuro sostenibile.

Fatturato 2022/23 e Bilancio in equilibrio

Il bilancio al 30/6/2023 (1/7/22-30/6/23) approvato dai soci evidenzia un fatturato di oltre 240 milioni di euro, e un Ebitda positivo superiore ai 12 milioni.

Italiana Coke ha consegnato 372 mila tonnellate di coke in oltre 25 paesi, e prodotto energia elettrica per oltre 110 milioni di kWh, equivalenti al consumo annuo di oltre 40 mila famiglie italiane.

Impegno Ambientale e Riduzione del Debito

Nell’anno fiscale 22/23 Italiana Coke ha molto investito sulla riduzione dell’impatto ambientale, spendendo oltre 12 milioni tra manutenzioni, ripristini e investimenti.

Inoltre la società ha di recente rimborsato - in anticipo - altri 5 milioni alle banche creditrici, riducendo il debito residuo a soli 15 milioni di euro, da saldare tra il 2024 e il 2028.

L’attuale congiuntura

"La congiuntura si è fatta molto più complessa nei recenti mesi, tra crisi della UE, inflazione, tassi di interesse elevati – afferma Paolo Cervetti, amministratore delegato di Italiana Coke -; nonostante le turbolenze di mercato e le sfide dell'industria europea, per non parlare dei conflitti in atto, Italiana Coke sta cercando di mantenere un buon equilibrio economico e finanziario, sfruttando le opportunità costruite passo per passo anche nei momenti più complessi, e senza poter contare su alcun aiuto esterno. La capacità di veloce adattamento alle contingenze ci ha consentito di mantenere gli impegni con fornitori, molti dei quali valbormidesi, con clienti di rilievo nazionale e mondiale, e con i nostri collaboratori tutti. Continuiamo a rispettare tutte le norme a tutela dell'ambiente, anche quelle più stringenti, e stiamo investendo, anche su quel fronte, in modo sostanzioso”.

Cervetti prosegue: "Nonostante quasi un secolo di attività, siamo un'impresa all'avanguardia, esperti riconosciuti della pirolisi e dell’idrogeno, che si profilano come elementi chiave della transizione energetica in atto nel paese, stiamo lavorando a soluzioni innovative e concrete in collaborazione con importanti player industriali italiani ed europei, per la transizione ecologica nostra e anche di altre industrie fondamentali per l’Italia.”

Contributo alle Filiere e Impegno Sociale

Il direttore della Business Unit Energie, C. Giromini, sottolinea il ruolo strategico di Italiana Coke nelle filiere delle fonderie e dei coibentanti per edilizia, ma anche in quello energetico, dove Italiana coke é un operatore primario nel nord-ovest. ‘Stiamo lavorando a soluzioni che presto potrebbero consentire la fornitura di energia, a prezzi vantaggiosi, anche ai residenti ed alle PMI locali’.

Il direttore finanziario F. Bagnasco evidenzia invece il significativo contributo alla bilancia dei pagamenti, con esportazioni in oltre 15 paesi e l’impegno sociale verso le famiglie dei dipendenti e le fasce più deboli, con iniziative tangibili.

Il futuro

Cervetti conclude: "Continuiamo a investire per il futuro, partecipando a bandi nazionali e locali per il continuo miglioramento degli impianti, la riduzione del footprint e lo sviluppo di nuove attività anche a servizio dei liguri.”

Come ben rappresentato dal presidente di Federacciai, professor Gozzi in un recente intervento, in Italia c’è oggi il rischio concreto di una rapida desertificazione industriale: occorre invertire rapidamente la tendenza per non disperdere un patrimonio inestimabile, il know how industriale italiano e i milioni di posti di lavoro che l’industria ancora oggi assicura ‘

Riguadagnata fiducia dal mondo finanziario, speriamo che il processo evolutivo di Italiana Coke sia condiviso dal territorio, per continuare ad assicurare il nostro contributo all'economia di un’ area già decretata ‘di crisi complessa’.