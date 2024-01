Albenga, al Liceo G. Bruno una mostra per commemorare la figura leggendaria di Felice Cascione

In foto la borsa medica del dottor Cascione

Per commemorare la figura leggendaria di Felice Cascione, nell'80esimo anniversario della sua morte, avvenuta ad Alto (Cuneo) il 27 gennaio 1944, l'archivio Pino Fragalà, in collaborazione con Anpi Ceriale - Sezione Felice Cascione, organizza dal 25 al 28 gennaio, in orario diurno, una mostra fotografica.

La mostra sarà visitabile presso l’atrio dell'edificio scolastico Tomaso Pacini (Liceo Giordano Bruno) al piano terra, entrata principale da via Mameli.

L'esposizione, attraverso una ricca documentazione di 85 foto di Felice Cascione “Dalla nascita alla morte”, ripercorre le tappe significative della breve vita di “U Megu”, autore delle parole di “Fischia il Vento”, mettendo in luce i valori di democrazia, libertà, rispetto degli ideali, sempre attuali e di grande valenza, pensando alle guerre, ai conflitti, ai soprusi che ancor oggi attanagliano il mondo.

“È grande l'impegno di Pino Fragalà nella ricerca e il valore del suo archivio fotografico che, con la collaborazione dell'Anpi di Ceriale, porta la mostra in luoghi simbolo – commenta Dino Morando, presidente Anpi Ceriale -. Di particolare importanza, portare Felice Cascione nelle scuole, per mantenere vivo il ricordo della sua figura di Medico e di sua mamma maestra. In questo momento - conclude Morando - mi sembra doveroso, utile, necessario ricordare questi altissimi esempi”.