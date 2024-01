Albenga: torna la "Mulatrial del Mare", un weekend di sport e territorio

Il weekend del 27-28 gennaio sarà ancora dedicato allo sport, all’outdoor e al territorio con la "Mulatrial del Mare".

Afferma Diego Doglio organizzatore dell’evento: "Da ormai 16 anni si ripete l'appuntamento con l’ormai consolidata Daytona delle Mulatrial, ovvero la 'Mulatrial del Mare'. Molti i partecipanti da ogni parti d’ Italia e dall’estero. Abbiamo presenza dall'Austria, Francia Svizzera, Germania Belgio alcuni ospiti illustri dalla Spagna Olanda. Questo ci riempie di orgoglio e dimostra, oltre alla rilevanza dell’evento che questa gara offre una visibilità turistica anche fuori stagione ad Albenga e il territorio.La ricettività alberghiera di Albenga e del suo comprensorio e città limitrofe, la ristorazione e le attività commerciali risentono positivamente della presenta di così tanti partecipanti".

"Non solo, infatti la competizione pone uno sguardo attento anche al territorio. La nostra opera di bonifica e organizzazione fa si che la rete sentieristica della nostra zona rimanga fruibile per tutti per tutto l'anno. Sistemando i passaggi, rimuovendo alberi caduti, pulendo dalla vegetazione contribuiamo a mantenere fruibile percorsi che regalano viste spettacolari", continua Doglio.

L’itinerario vede i partecipanti prendere il via da Vadino, zona a mare di via Einaudi e, attraverso la fitta rete di sentieri, raggiunge la Madonna della guardia di Alassio proseguendo poi sino ad Andora e, infine, ritornare ad Albenga.

"Da quest'anno il logo del nostro motoclub è diventato ancora più Ingauno, riportando, oltre alle consuete Torri, anche lo scudo crociato della nostra città. Questa decisione deriva anche dai festeggiamenti recenti per l'anniversario della nostra bandiera", conclude Doglio.

Il programma: la 16° "Mulatrial del Mare" inizierà già da sabato 27 gennaio 2024 alle ore 15 con le iscrizioni e a seguire il tanto atteso trial show dei trialisti pro. Per la domenica ci sarà il vero giro trialistico che si svilupperà su 3 tracce con difficoltà variabile, attraversando i comuni di Albenga, Alassio e Andora. Per tutte le informazioni: pagina Facebook Mulatrial del Mare MC Albenga.