Celle, tutto pronto per le celebrazioni di "San Bastian": il programma del 28 gennaio

Sabato scorso, 20 gennaio, si è celebrato San Sebastiano patrono della polizia locale e Celle come da tradizione, una settimana dopo dà il via ai festeggiamenti.

Domenica 28 gennaio quindi spazio alle 10.00 con il mercatino artigianale e alle ore 12.00 si potranno degustare la panizza e le acciughe a cura del circolo Cele Nautica e la protezione civile "Tonino Mordeglia".

Nel pomeriggio alle 15.00 sfilata della Banda Mordeglia con il corteo che partirà dal Palazzo Comunale di Via Boagno.

Dopo mezz'ora, alle 15.30, momento religioso con il suono dell'antica campana della chiesa di San Sebastiano presente all'interno della chiesa di San Michele con la poesia del vigile urbano che sarà letta in piazza San Sebastiano.

Un’ottima occasione per scoprire qualcosa sulla storia di Celle, soprattutto per quanto riguarda la chiesetta di San Sebastiano, risalente al XVI secolo come modo di onorare il Santo e voluta dalla popolazione scampata alla peste, che affliggeva la Liguria in quel periodo. Nel 1931, per l’esecuzione di opere pubbliche, la chiesetta purtroppo fu demolita, significativa l'opera letteraria"La Cellasca" del poeta Silvio Volta che nel Canto Quinto, con una versione molto dantesca ha raccontato le vicende di quegli anni. I Cristanti della Confraternita di San Michele saranno presenti così come le classiche fritelle di San Sebastiano.

Alle 16.30 verranno proiettate a cura del Foto Club le immagini di Celle.