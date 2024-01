Albenga, Sinistra Ingauna organizza l'incontro "Progetti e proposte per una nuova idea di città"

Lunedì 29 gennaio, alle ore 18, al primo piano di Palazzo Scotto, situato in via delle Medaglie d'Oro 7, ad Albenga, ci sarà il primo incontro pubblico di Sinistra Ingauna.

Un movimento politico-culturale, che da circa un anno si incontra ogni terzo lunedì del mese. Il tema dell'incontro sarà "Progetti e proposte per una nuova idea di città".

Ci saranno due interventi per parlare di finanza locale, beni comuni e inclusione. Inoltre verrà illustrato il “manifesto” del movimento. Per gli organizzatori, sarà l’occasione di presentarsi in pubblico e incontrare cittadini e associazioni.