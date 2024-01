Il Comitato Civico Insieme Per Quiliano organizza un incontro sulle "principali problematiche della Città"

"Analisi delle principali problematiche della Città di Quiliano emerse da un sondaggio tra i cittadini". E' questo il tema dell'incontro pubblico che si terrà lunedì 29 gennaio, alle 20.30, nella sala consiliare del comune, promosso e organizzato dal Comitato Civico Insieme Per Quiliano.

Nei mesi precedenti, il Comitato, formato da un gruppo di cittadini preoccupati per le questioni strutturali, civiche e sociali del territorio comunale, ha promosso tre momenti di ascolto tramite "tavolini informativi" a Valleggia e Quiliano. Inoltre, ha visitato le frazioni e le borgate più remote, conducendo interviste dirette con l'obiettivo di raccogliere non solo lamentele, ma soprattutto proposte di iniziative che i cittadini auspicherebbero per la prossima amministrazione comunale.

"La partecipazione dei cittadini è stata superiore alle aspettative, così come le richieste e le proposte avanzate, chiare, inequivocabili e dettagliate nello specifico; altrettanto chiara è stata la richiesta di aiuto affinché si possa sperare in un futuro migliore nell'intento di far tornare questo vasto e bellissimo territorio e la sua comunità al livello di attenzione e qualità della vita che merita. Alla luce di questo, abbiamo dato vita ad un ulteriore momento di incontro e di confronto con i cittadini", spiegano dal Comitato Civico Insieme Per Quiliano.