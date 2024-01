Indagine per esercizio abusivo della professione, manifesti di "Essere Varazze" pro sindaco: "Solidarietà e stima nei suo confronti"

Pierfederici, 39 anni, sindaco di Varazze dal 2021 (in passato vicesindaco e assessore nella giunta Bozzano e consigliere comunale dal 2004) sarebbe indagato per esercizio abusivo della professione, proprio perché essendo il primo cittadino del comune varazzino nel contempo non potrebbe svolgere all'interno del territorio comunale l'attività di ingegnere.