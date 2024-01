Programma triennale regionale di rigenerazione urbana, domani (24 gennaio) la presentazione ad Andora

Domani, mercoledì 24 gennaio, alle 11 nella sala Polivalente di palazzo Tagliaferro ad Andora, verrà presentato ai comuni delle province di Savona e Imperia il Programma triennale regionale in materia di rigenerazione urbana e i finanziamenti previsti per edilizia scolastica ed edilizia residenziale pubblica per l’anno 2024.

Ad illustrare le rinnovate modalità per la richiesta di contributo da parte dei comuni sarà l’assessore regionale all’Urbanistica e all’Edilizia Marco Scajola. All’incontro parteciperanno anche il direttore di Anci Liguria Pierluigi Vinai e i tecnici regionali.