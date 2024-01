Brahms e Schumann ai "Pomeriggi della Mozart" di Savona

Nell'ambito l'ottava stagione de “I pomeriggi della Mozart” organizzati dall'Associazione Mozart Savona ecco un appuntamento prestigioso che si svolgerà presso la sala Stella Maris di piazza Rebagliati a Savona.

Venerdì 26 gennaio, alle ore 17.30, sarà di scena il duo formato da Duccio Beluffi (viola) e Ferdinando Baroffio (pianoforte). In programma brani di Brahms e Schumann.

Il concerto, ad ingresso libero, è organizzato in collaborazione con l'associazione Allegro con Moto di Savona. L'Associazione Mozart Savona ringrazia per il sostegno la Fondazione De Mari, il Banco di Credito Cooperativo Pianfei e Rocca de' Baldi e le Assicurazioni Brignolo-Allianz.

I protagonisti

Duccio Beluffi si è diplomato in violino a Milano con Felice Cusano. Si è poi laureato al Conservatorio Superiore di Ginevra sotto la guida di Corrado Romano. Presso la Scuola di Musica di Fiesole ha studiato musica da camera con Norbert Brainin, Stevan Gheorgyu, Dario De Rosa e Thomas Brandis. Ha studiato quartetto d’archi con Franco Rossi e sotto la sua guida ha formato il Quartetto Elisa del quale è stato primo violino per oltre vent’anni registrando una decina di cd per numerose case discografiche italiane ed estere (tra cui l’unica incisione esistente dei quartetti per archi di Bottesini) tenendo oltre 300 concerti in tutto il mondo. Nel 1997 ha vinto, classificandosi al primo posto fra gli idonei, il Concorso Internazionale al Teatro alla Scala. Interessato anche alla viola si diploma con lode in questo strumento nel 2008 e vince subito il Concorso per prima viola al Teatro S. Carlo di Napoli. Nel 2009 vince l’audizione, come prima viola, alla London Philarmonic. A seguito di ciò viene invitato a collaborare con i Berliner Philharmoniker Camerata Ensemble. Nel 2014 vince il posto di prima viola solista presso il Gran Teatre Liceu di Barcelona. Come violista ha suonato ed inciso i quartetti di Mozart con flauto con Franco Gulli e Sir James Galway, ha tenuto concerti con Salvatore Accardo in quintetto d'archi.

Ferdinando Baroffio intraprende giovanissimo lo studio del pianoforte e si diploma, sotto la guida di Lina Bodini Mazza, al Conservatorio "G.Verdi“ di Milano. In seguito partecipa al corso di perfezionamento triennale dell'Accademia "G.Marziali" di Seveso tenuto da Bruno Canino e collabora alle classi di musica da camera di M. Sirbu, C. Chiarappa, D. Shafran e di G.Cambursano. Nel 1993 segue la Maisterklasse di pianoforte al Conservatorio di Berna e partecipa ad un corso di perfezionamento tenuto da Pier Narciso Masi. Classificato ai primi posti in numerosi concorsi nazionali ed internazionali svolge attività concertistica in Italia e all’estero suonando, sia come solista che in formazioni cameristiche, per prestigiose Associazioni Musicali (G.0.G., Gioventu Musicale, Musica Rara, Incontri col Maestro, Asolomusica, Agimus, Schlosskonzerte-CH, Adiam-FR, La Biennale di Venezia, Asam, Settimane musicali di Stresa, Musikverein Vienna). Suona a quattro mani con la moglie Chiara Nicora esplorando il repertorio che va dal classicismo ai giorni nostri e a due pianoforti con Corrado Greco; è inoltre fondatore del Trio Estense (con strumentisti del Teatro alla Scala) e si esibisce stabilmente con la flautista Barbara Tartari con la quale ha vinto nel 2001 il concorso "Rospigliosi" di Pistoia. Ha partecipato a una diretta televisiva della RAI suonando con la violoncellista Ofra Harnoy. Ha preso parte all’integrale delle sonate di Prokofie’v alle Settimane Musicali di Stresa, ha eseguito nella sala “G.Verdi” del Conservatorio di Milano la Fantasia-Corale op.80 di L.van Beethoven per pianoforte, coro e orchestra. Nella stagione 2008/2009 ha eseguito il concerto op.15 di van Beethoven in varie città italiane. Ha tenuto dei concerti a quattro mani con Bruno Canino, i violinisti Francesco DeAngeli e Fatlinda Thaci e con l'oboista Francesco Quaranta.