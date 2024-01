Chiara Cerri eletta all'unanimità vicepresidente della VI Commissione Antimafia

Ieri pomeriggio Chiara Cerri (Cambiamo con Toti presidente) è stata eletta all’unanimità vicepresidente della VI Commissione Antimafia al posto di Alessandro Bozzano, che aveva rassegnato le proprie dimissioni dopo la nomina a presidente del gruppo Cambiamo con Toti presidente.

Il presidente della VI Commissione Roberto Centi ha espresso vivo apprezzamento per questa indicazione unanime: "Grazie alle sue notevoli competenze giuridiche e alla sua esperienza come amministratrice nel Comune di Taggia, Chiara Cerri potrà essere testimone fattivo di impegno per la legalità e di lotta al crimine anche nel territorio da cui proviene e, al di là delle appartenenze politiche, sarà un collante positivo per il lavoro dell'Ufficio di Presidenza e di tutti i nostri Commissari".

Il presidente ha ringraziato Alessandro Bozzano per il lavoro svolto durante l’incarico di vicepresidente.

"E’ per me un onore assumere questo incarico – dichiara il vicepresidente Chiara Cerri, che ringrazia per il consenso unanime ottenuto – e, insieme a tutti i colleghi della Commissione, mi impegnerò a fondo per proteggere il territorio, i cittadini e il lavoro dalle infiltrazioni mafiose e per promuovere a diversi livelli la cultura della legalità, che è un passo importante in una azione preventiva contro il crimine organizzato".