"Città sul Mare" a Savona, un lettore: "Mettere l'area in sicurezza prima che qualcuno si faccia male"

Riceviamo da un lettore e pubblichiamo.

"Sono un cittadino savonese e vi scrivo per segnalarvi il grave stato di abbandono in cui si trova l'area di piazza Pergolesi a Savona, dal centro commerciale Città sul Mare.

Come si può vedere dalla foto in allegato, la scala e l'ascensore che portano ai parcheggi sottostanti, che sono stati abbandonati anche loro dal Comune, sono in totale stato di degrado e pericolo e l'ascensore è stato anche aperto dai vandali.

Ci vorrebbe qualcuno che segnala questo grave problema e che obblighi i proprietari di quell'area a metterla in sicurezza e non aspettare che qualche persona si faccia anche male".