Cengio Alto, regimazione acque meteoriche in piazza Libertà: approvato progetto definitivo

Il comune di Cengio interviene per migliorare la gestione delle acque meteoriche nella zona di Cengio Alto, con particolare attenzione alla zona di piazza Libertà. L'obiettivo è ottimizzare il deflusso, prevenendo cosi situazioni di ristagno che possono causare disagi alla comunità locale.

In una nota del 21 marzo scorso, il Consorzio Obbligatorio per il Bacino Imbrifero Montano del Fiume Bormida ha comunicato la sua disponibilità a concedere un contributo finanziario pari a 10mila euro, una cifra sufficiente per portare a termine questa iniziativa.

Dopo aver approvato il progetto definitivo, la giunta Dotta ha deliberato di procedere con la richiesta del contributo al BIM per la realizzazione dell'intervento.