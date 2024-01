Alassio, auto scontra un camion e carambola contro le tubature dell'antincendio: allagata la galleria dell'Aurelia bis

Lo scontro, la carambola contro il muro e poi su di un tubo dell'impianto antincendio. Questa la dinamica che ha portato, nel pomeriggio odierno, intorno alle 16.20, all'intervento dei soccorritori nella galleria tra Villanova d'Albenga e Alassio sull'Aurelia bis per risolvere l'allagamento del tratto e il trasporto in pronto soccorso di uno dei protagonisti dell'episodio.

Il sinistro si è verificato tra un'automobile e un camion, con la prima che, secondo quanto riferito, sbattendo avrebbe reciso una delle tubazioni.

Immediato l'intervento delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco per verificare la dinamica, effettuare i rilievi del caso e risolvere la copiosa fuoriuscita d'acqua sulla sede stradale.

Nel mentre, i militi della Croce Rossa di Alassio hanno trasportato una delle persone coinvolte in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, in condizioni no gravi.