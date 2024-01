Auto contro moto a Finalborgo, sedicenne al Santa Corona in codice rosso

Soccorsi mobilitati per un incidente a Finalborgo, in via Alessandro Manzoni, poco prima delle 13 di quest’oggi.

In seguito allo scontro tra un’auto e una moto, il giovane centauro di 16 anni è rimasto gravemente ferito ed è stato accompagnato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso per politrauma a bacino e femore. Il sedicenne, fortunatamente, non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Finale, i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.