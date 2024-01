Furti in appartamento a piazzale Moroni e a Zinola: indagini in corso dei carabinieri e della polizia

Pomeriggio di furti nella serata di ieri a Savona. I carabinieri e la polizia sono stati infatti chiamati per due furti in appartamento nella zona di Piazzale Moroni e a Zinola.

Nel quartiere leginese i ladri si sarebbero intrufolati da una porta finestra e avrebbero rubato alcuni oggetti di valore per un totale di circa 500 euro. Sul posto sono giunti i carabinieri e sono in corso gli accertamenti del caso.

Nel tardo pomeriggio poi un'ulteriore chiamata per un furto che si è verificato in un condominio di via Frumento. In questo caso è intervenuta una pattuglia della squadra volanti della polizia. Le indagini sono in corso.