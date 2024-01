L'arresto, la prigionia, il sostegno dall'Italia: Patrick Zaki si racconta a Savona

Cosa significa ritrovarsi in prigione senza aver commesso alcun reato? Il 7 febbraio 2020 Patrick Zaki torna al Cairo, a casa sua, da Bologna, dove studia. Si vuole fermare pochi giorni. Ma le cose non vanno come previsto: Zaki viene arrestato e resta in prigione per 20 mesi. Bologna, la sua università, l’Italia intera reagiscono e da quel 7 febbraio non smettono di manifestare.

La sua vicenda, come detto, salirà alla ribalta delle cronache di tutta Italia e non solo. Lo stesso protagonista l'ha voluta raccontare nel suo libro "Sogni e illusioni di libertà. La mia storia", che sabato 27 gennaio alle ore 18 presenterà nella Sala Rossa di Palazzo Sisto, a Savona, in uno dei tre incontri programmati in Italia a cura della Libreria Ubik e in collaborazione con Amnesty International, che per l'occasione sarà rappresentata da Francesca Bisiani e Matteo Sampiero, con l'introduzione di Renata Barberis.

Patrick in questo libro racconta la sua storia: cosa è successo davvero in quel giorno e nei giorni successivi: gli interrogatori, l’isolamento, le torture, il confronto con un mondo disumano, quello delle carceri. E cosa lo ha tenuto vivo: gli studi, la passione per il calcio, la musica, l’affetto dei suoi cari, dell’amata Reny, dell’Italia tutta.