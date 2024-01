Accorpamento scuole, "Cairo in Comune": "Ancora una volta la Val Bormida penalizzata da una Regione sorda e matrigna"

Anche il gruppo di opposizione "Cairo in Comune" è intervenuto sull'accorpamento tra l'Istituto Comprensivo di Carcare e il Liceo Calasanzio: "Ancora una volta la nostra valle viene mortificata e penalizzata da una Regione sorda e matrigna".

"La scorsa settimana abbiamo depositato in comune un altro ordine del giorno, chiedendo un impegno del sindaco Lambertini affinché si attivi per creare un fronte comune con tutti i primi cittadini della valle, a difesa delle nostre scuole e dei nostri servizi".

"Per la cronaca, avevamo già presentato un analogo ordine del giorno lo scorso settembre, quando già si parlava di accorpamento, ma il sindaco si era 'dimenticato' di portarlo in discussione al Consiglio comunale. Scusandosi per l'errore, ci aveva assicurato che il problema era stato superato e risolto. Le ultime parole famose", concludono dall'opposizione.