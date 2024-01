Alberi tagliati a Ferrania, le opposizioni insorgono. Il sindaco Lambertini: "Erano malati, ripiantumeremo il viale"

I gruppi di opposizione chiedono spiegazioni riguardo all'abbattimento degli alberi avvenuto a Ferrania, in viale Borgata San Pietro.

"Numerosi residenti ci hanno segnalato l'accaduto - commenta dal gruppo "Cairo in Comune" - Di fronte a queste comunicazioni, ci siamo prontamente rivolti all'ufficio tecnico del comune per ottenere chiarimenti e informazioni dettagliate sulle ragioni di tale intervento. Le domande sorgono spontanee: si trattava di alberi malati o rappresentavano un pericolo per la sicurezza pubblica?. Ci è stato detto che l'ufficio, dopo la nostra segnalazione, farà delle verifiche".

Il gruppo consiliare +Cairo ha depositato questa mattina un'interrogazione al sindaco per conoscere le motivazioni che hanno portato all'abbattimento degli alberi: "Ormai da tempo sul nostro territorio comunale assistiamo all'abbattimento di alberi lungo le vie e le strade comunali, segno di una chiara volontà e di un indirizzo della giunta del sindaco Lambertini".

"La decisione di abbattere gli alberi di viale Borgata San Pietro è stata presa in seguito a una relazione o perizia fitosanitaria e fitostatica con valutazione del rischio per la messa in sicurezza delle strade comunali? In caso contrario, chiediamo di conoscere chi ha preso la decisione di abbattere tali alberature e quale motivazione o supporto tecnico vi fosse. Inoltre, vogliamo sapere il motivo per cui è stato effettuato un taglio a circa 2 metri di altezza, considerando che se la motivazione del taglio era dovuta all'ammaloramento della pianta, sarebbe stato necessario rimuovere anche il fusto nella sua totalità", concludono da '+Cairo'.

"Erano ippocastani malati, e fortemente debilitati da almeno vent'anni a causa di un insetto che attacca questa tipologia di alberi - spiega il sindaco Paolo Lambertini - L'opera di abbattimento, iniziata due anni fa, si è conclusa con la rimozione delle ultime piante. Ovviamente, come abbiamo già fatto in altre zone, dove abbiamo rimosso alberi, ne abbiamo piantati di nuovi e faremo lo stesso lungo questo viale con altre essenze".

"Durante i nostri anni di amministrazione, ci siamo impegnati costantemente nel mantenimento delle aree verdi, gestendo diverse attività che includono la valutazione degli alberi nei giardini dietro al monumento di piazza della Vittoria da parte dell'agronomo, nonché la gestione delle piante secolari proprio nel Borgo di San Pietro. L'abbattimento degli alberi fa parte del ciclo di vita delle piante: quando è necessario rimuoverli, bisogna farlo", conclude Lambertini.