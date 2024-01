Election Day 8-9 giugno, via libera al terzo mandato per i comuni tra 5mila e 15mila abitanti

Election Day sia per le amministrative che per le europee l'8 e il 9 giugno.

Questa la decisione nel decreto legge del Consiglio dei Ministri che ha stabilito quindi lo stesso weekend per le elezioni comunali, regionali ed europee. Inoltre cambiano anche i limiti per i mandati ai sindaci dei piccoli comuni: tra 5mila e 15mila abitanti si potrà arrivare al terzo mandato (vigeva il limite dei due mandati di fila), sotto i 5mila invece viene eliminato il limite.

Nel savonese sono 40 i Comuni al voto (Albenga, Andora, Pietra Ligure, Finale Ligure, Vado Ligure, Quiliano, Albissola Marina, Albisola Superiore, Celle Ligure, Millesimo, Bormida, Arnasco, Bardineto, Casanova Lerrone, Castelvecchio di Rocca Barbena, Cisano sul Neva, Cosseria, Dego, Erli, Garlenda, Giustenice, Magliolo, Mallare, Massimino, Mioglia, Murialdo, Onzo, Orco Feglino, Ortovero, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Pontinvrea, Roccavignale, Toirano, Urbe, Vendone, Vezzi Portio, Villanova d'Albenga) e le date previste sono quindi sabato 8 giugno dalle 14 alle 22 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23, quando inizieranno subito le operazioni di scrutinio. Dalle amministrative dipenderanno le elezioni provinciali, ente amministrativo di secondo livello dove votano gli amministratori locali, che dovranno essere convocate 45 giorni dopo l'ultima proclamazione degli eletti.

Se il comune di Albenga dovesse arrivare al ballottaggio, 15 giorni dopo il primo voto, per Palazzo Nervi l'appuntamento elettorale sarebbe previsto tra fine luglio e primi di agosto. Una norma stabilisce che, se si è vicino ad elezioni amministrative che coinvolgono più del 50% degli elettori attivi e passivi, le provinciali vadano congelate e fatte 45 giorni dopo l'insediamento dell'ultimo sindaco eletto con proroga del mandato dei consiglieri comunali.

Per quanto riguarda l'aumento di un mandato per i comuni tra 5mila e 15mila abitanti si aprirebbe un ulteriore scenario soprattutto ad Andora e Albissola Marina dove i sindaci uscenti Mauro Demichelis e Gianluca Nasuti erano in scadenza e con questo nuovo sviluppo potranno decidere di ricandidarsi per il terzo mandato consecutivo.