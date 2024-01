Elezioni Celle, si fa largo l'ipotesi quarta lista: un gruppo al lavoro per un'ulteriore candidatura

Non c'è tre senza quattro. Rispetto alle elezioni comunali di 5 anni fa dove solo Caterina Mordeglia e Remo Zunino si erano dati "battaglia" per cercare di amministrare Celle Ligure, in questa tornata elettorale dopo la discesa in campo di Germano Gadina e Marco Beltrame e la decisione del sindaco uscente di ripresentarsi, pare che potrà essere della tornata un quarto candidato alla carica di primo cittadino.

Un gruppo di cittadini da qualche settimana avrebbe iniziato a imbastire il discorso elettorale per formare una lista e ci sarebbero "abboccamenti" con il centrodestra.

"Stiamo lavorando un po' a tutti i livelli e ci muoviamo nella civicità più assoluta e operemo in quel modo lì. Per noi i sindaci uscenti che hanno lavorato bene vanno ricandidati e in tutte le altre realtà si sta lavorando così. Ognuna ha le sue caratteristiche, problematiche - ha detto Alessandro Bozzano, coordinatore della lista Toti e capogruppo regionale - riferendosi alle comunali sul levante savonese e facendo poi riferimento a Celle - Le tre liste sono di continuità, è innegabile, bisogna cercare di fare due ragionamenti e capire dove si può arrivare. C'è un gruppo che ci sta lavorando, siamo ancora nella fase di discussione".

"Stiamo parlando, incontrando persone ma non abbiamo ancora preso una posizione. Non c'è stato ancora un tavolo vero provinciale" ha detto la segretaria provinciale del Carroccio Sara Foscolo.

Nel frattempo nella serata di ieri è stato presentato nella sala consiliare del Comune il percorso partecipato di "Idea Comune" con il candidato sindaco Gadina.