Nascondevano droga nel cruscotto: due stranieri arrestati a Spotorno

Continua senza sosta l'attività dei carabinieri della Compagnia di Savona per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, concentrandosi soprattutto nelle zone più sensibili della città e dei comuni circostanti.

Nell'ambito di questa attività, i militari della stazione di Spotorno hanno arrestato due cittadini stranieri, di 23 e 26 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un controllo sulla via Aurelia, hanno fermato un'autovettura diretta verso Savona.

I due occupanti sono sembrati particolarmente nervosi. Approfondendo gli accertamenti, i carabinieri hanno scoperto circa 33 grammi di cocaina nascosti in un vano nel cruscotto, già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio. Inoltre, i due giovani sono stati trovati in possesso di 3mila euro in banconote di vario taglio, senza riuscire a giustificarne la provenienza. La sostanza stupefacente e il denaro sono stati sequestrati e i due arrestati sono stati accompagnati in caserma per ulteriori accertamenti.

Successivamente, i cittadini stranieri sono stati messi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e accompagnati in carcere a Genova, indagati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Negli ultimi mesi, i carabinieri della Compagnia di Savona hanno condotto diverse operazioni antidroga. Nel febbraio 2023, a Savona, è stato arrestato un cittadino straniero trovato in possesso di più di sette etti di cocaina purissima e oltre 22.000 euro in contanti.

Nel mese di marzo 2023, a Spotorno è finito in manette un cittadino italiano che aveva trasformato la propria abitazione in una centrale di spaccio di varie tipologie di stupefacenti. L'uomo è stato trovato in possesso di due chilogrammi di hashish, 130 grammi di cocaina, 120 grammi di marijuana, 8.150 euro in contanti e materiale vario per il confezionamento delle dosi di stupefacente.

Sempre a marzo 2023, sulla spiaggia di Albissola Marina è stato rinvenuto un panetto di cocaina purissima del perso di circa un kilogrammo, contenuto in un involucro trasparente e perfettamente impermeabile, trascinato sul bagnasciuga dalle onde.

Ad aprile 2023, a Savona sono stati fermati e denunciati due cittadini stranieri, trovati in possesso di alcuni grammi di varie sostanze stupefacenti (amfetamina, cocaina ed hashish) e di 1.400 euro in contanti, presumibile provento dell’attività di spaccio;

Da maggio a novembre, a Savona, in quattro distinte operazioni, sono stati arrestati tre cittadini stranieri e un italiano, trovati in possesso complessivamente di circa 82 grammi di cocaina, 7 grammi di eroina, 84 grammi di hashish e più di 13.000 euro in contanti;

Nel mese di novembre, infine, sulla spiaggia di Savona è stato rinvenuto un altro panetto di cocaina purissima del perso di circa un chilogrammo.