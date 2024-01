Presunte minacce di sparare ad un cane di un vigile ad Albisola: interrogazione del M5S

" Vuole sparare al mio cane questo ha detto. Io le chiedo i documenti, perchè io la denuncio, lei non può sparare al mio cane. Lei è venuto qui apposta a farsi mordere per dirmi io 'gli sparo al cane' " queste le parole della donna che si possono sentire nel video che sta circolando sui social.

Nel frattempo nel consiglio comunale di ieri sera la capogruppo del Movimento 5 Stella Stefania Scarone ha presentato un'interrogazione urgente sul tema per avere chiarimenti dal primo cittadino in merito a quanto accaduto due giorni fa in Piazza dei Mille.

"Il Sindaco ha dichiarato che non aveva, al momento, elementi che potessero chiarire l’accaduto in modo certo e le responsabilità delle persone coinvolte - ha detto la consigliere pentastellata Stefania Scarone - Nei prossimi giorni quando si saranno definiti in modo certo i contorni della vicenda, provvederà a fare una relazione e darà una risposta entro 5 giorni dall’adunanza, come previsto dal regolamento. Mi auguro che l’indagine avviata si svolga nella maniera più veloce e appropriata possibile, in modo da poter venire a capo della questione ed accertare la responsabilità delle parti".