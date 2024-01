"Giorno della Memoria", a Pietra Ligure una targa per ricordare i cittadini deportati nei campi di concentramento (FOTO e VIDEO)

Anche Pietra Ligure ha voluto offrire il proprio contributo alle celebrazioni per il "Giorno della Memoria". Questa mattina presso il Monumento ai Partigiani in piazza Alcide De Gasperi/Lungomare XX Settembre si è tenuta la cerimonia di scoprimento della targa a perenne ricordo dei cittadini pietresi deportati e uccisi nei campi di concentramento nazisti.

"Ringraziamo il Signor Questore della Provincia di Savona dott.ssa Alessandra Simone, il Presidente di ANED Savona-Imperia Simone Falco e la Presidente della sezione pietrese di ANPI Marilena Massone per la per la loro partecipazione - ha dichiarato il sindaco pietrese Luigi De Vincenzi - Un ringraziamento davvero sentito ai parenti dei nostri concittadini deportati e uccisi. Un grazie speciale alla Sindaca e alla Vicesindaca del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi di Pietra Ligure Asia Robutti e Bianca Tonon, alla Dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo di Pietra Ligure dott.ssa Giuseppina Manno e alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria di primo grado Nicolò Martini di Pietra Ligure per la loro presenza".

"Grazie al Sindaco di Giustenice Mauro Boetto, al vicesindaco di Tovo San Giacomo Luciano Cesio, all’Assessore del Comune di Finale Ligure Marilena Rosa, al Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Albenga Cap. Walter Crescentini insieme ai carabinieri della Stazione di Pietra Ligure e agli agenti della nostra Polizia Locale e ai rappresentanti delle nostre associazioni per aver voluto essere presenti" ha aggiunto il primo cittadino.

Il Giorno della Memoria, che ricorre ogni anno il 27 gennaio data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, è istituito con la legge 20 luglio 2000, n. 211 per ricordare “la Shoah, lo sterminio del popolo ebraico, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati” (art. 1).

"Pietra Ligure celebra il Giorno della Memoria per rinnovare insieme il ricordo dalla Shoah e commemorare, attraverso i cittadini pietresi deportati e uccisi nei campi di concentramento nazisti cui abbiamo voluto dedicare una targa a perenne memoria, tutte le vittime dell’Olocausto - ha sottolineato ancora De Vincenzi - Una giornata importante e dall’alto contenuto civile per riflettere e conservare, soprattutto nella prospettiva formativa delle giovani generazioni, la memoria storica di un periodo oscuro e tragico della storia del nostro Paese e dell’Europa. Una giornata per non dimenticare mai e per ricordare sempre. Continueremo a commemorare il Giorno della Memoria questa sera, al Teatro Moretti, con il concerto-evento della Filarmonica Moretti cui invito a partecipare tutta la cittadinanza".