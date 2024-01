Laigueglia, celebrazioni del Giorno della Memoria e proiezione di un documentario storico

Anche il comune di Laigueglia partecipa alle celebrazioni del Giorno della Memoria con un programma organizzato in collaborazione con Aned ets (associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti) di Savona e Imperia e con la sezione Anpi di Alassio - Laigueglia.

Le celebrazioni si svolgeranno domenica 28 gennaio. Il programma prevede alle 16.15 la deposizione di un mazzo di fiori in piazza Garibaldi presso la pietra d'inciampo in memoria del dottor Egidio Pavia, storico farmacista di Laigueglia, ucciso ad Auschwitz il 2 agosto 1944 nel giorno stesso del suo arrivo al campo di concentramento.

Alle 17, presso la sala conferenze posta al primo piano del Centro Civico Semur in Piazza San Matteo, dopo gli interventi istituzionali dell'amministrazione comunale, rappresentata da Alessandro Chirivì, capogruppo di maggioranza e delegato alla cultura, ed i saluti della presidente della locale sezione dell'Anpi Franca Oliva, sarà proiettato il documentario inedito dal titolo "Le rose di Ravensbruck", relativo alla deportazione delle donne ed alle loro condizioni nei campi nazisti, al termine del quale la conclusione dell'incontro sarà affidata all'intervento di Simone Falco, presidente della sezione di Savona - Imperia di Aned ets.

La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, come "Giorno della Memoria", al fine di ricordare lo sterminio del popolo ebraico, le leggi razziali, la persecuzione dei cittadini ebrei, la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati, in modo da conservare per il futuro la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia dell'Europa, ed affinché simili eventi non possano mai più accadere.