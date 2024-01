Murialdo, Salvetto attacca il sindaco Pronzalino: "Assunti provvedimenti fondamentali nonostante la mancanza di consenso"

"Nonostante le bocciature in consiglio comunale avvenute il 2 novembre scorso e quella più grave del 28, sempre di novembre, dove tutti i punti all’ordine del giorno sono stati respinti, nonostante l’annuncio del commissariamento del comune, avvenuto prima di Natale e rivelatosi poi solo una presa in giro ai danni della popolazione, il sindaco Pronzalino ha convocato la giunta il 28 dicembre ed ha approvato (assente il vice sindaco Torello, titolare del bilancio) il documento unico di programmazione strategica (DUPS), il bilancio pluriennale ed altre delibere collegate".

Così Ezio Salvetto, capogruppo di minoranza a Murialdo (lista “Con Murialdo”).

"In presenza dunque di una ormai conclamata mancanza di una maggioranza che lo sostiene, Pronzalino ha assunto provvedimenti fondamentali per la vita amministrativa di un comune, che vanno ben oltre il termine del suo mandato, ed ora si accinge a portarli il 30 gennaio all’approvazione di un consiglio comunale che lo ha più volte inequivocabilmente sfiduciato - prosegue Salvetto - In quella sede, magari a causa di qualche imprevista assenza, il DUPS potrebbe anche essere approvato, ma avrebbe, almeno dal punto di vista etico e morale un valore nullo. Non entro nel merito dei contenuti, anche se ad una sommaria lettura appare evidente che contiene una serie di opere inutili, irrealizzabili e figlio di una politica fallimentare. Sarebbe pure impossibile da realizzare nell’attuale situazione di assenza di un servizio finanziario".

"La mancanza della funzionaria responsabile, di cui questa maggioranza ha permesso il trasferimento senza prevedere ed effettuarne una tempestiva sostituzione, sta creando una difficoltà ad amministrare che non può certamente essere risolta da una ditta esterna che effettua il servizio saltuariamente o dall’impiegata del comune di Massimino. Non ci faremo comunque ingannare da eventuali pressioni morali su perdite di finanziamenti o mancati pagamenti di canoni o stipendi perché ormai si conosce l’antifona. E se anche questa volta il consiglio non approvasse, il sindaco Pronzalino dovrebbe assumersi la propria responsabilità senza cercare l’alibi della minoranza cattiva o dei consiglieri traditori".