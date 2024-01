Borgio Verezzi, ritrovata la 56enne Regina Paola Balbo: l'annuncio della Polizia Locale

Si sono concluse positivamente le ricerche della 56enne cuneese Regina Paola Balbo per la quale era stato lanciato l'allarme di scomparsa nella giornata di ieri, venerdì 26 gennaio, dalla zona di Borgio Verezzi.

La notizia del ritrovamento è stata confermata dalla stessa Polizia Locale borgese, che aveva lanciato l'allarme, sulla propria pagina Facebook.

La donna, residente a La Morra, dov'è stata titolare per diverso tempo del ristorante Bocciofila roddese e successivamente di un altro bar sotto i portici del palazzo comunale, era giunta in riviera in treno e lì le telecamere di videosorveglianza della Polizia Locale ne hanno registrato il passaggio dopo la denuncia sporta dal marito.